Liverpool renverse l'Atlético de Madrid mais perd Barcola sur blessure
Liverpool 2-1 Atlético de Madrid
Buts : Szoboszlai (40 e ), Mac Allister (50 e ) pour les Reds // Llorente (17 e ) pour les Colchoneros
La tremblote jusqu’au bout. Pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions dans son antre d’Anfield, Liverpool s’est fait peur mais a assuré l’essentiel face à l’Atlético de Madrid en s’imposant finalement 2 à 1 grâce à des buts inscrits en fin de première période et en début de seconde.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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