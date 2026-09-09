Liverpool renverse l'Atlético de Madrid mais perd Barcola sur blessure

Liverpool 2-1 Atlético de Madrid

Buts : Szoboszlai (40 e ), Mac Allister (50 e ) pour les Reds // Llorente (17 e ) pour les Colchoneros

La tremblote jusqu’au bout. Pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions dans son antre d’Anfield, Liverpool s’est fait peur mais a assuré l’essentiel face à l’Atlético de Madrid en s’imposant finalement 2 à 1 grâce à des buts inscrits en fin de première période et en début de seconde.…

LB pour SOFOOT.com