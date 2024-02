Liverpool récupère sa première place, Tottenham foudroie Brighton et Sheffield croque Luton

Une avalanche de buts en Premier League.

Condamnés à la victoire pour reprendre sa première place suite à la victoire de Manchester City sur Everton, Liverpool a fait le job sans se montrer étincelant lors de cette 24 e journée de Premier League (3-1). Après une première demi-heure bien terne, Liverpool se réveille grâce à un coup de tête de Diogo Jota, servi sur un plateau par un corner de Curtis Jones (1-0, 31 e ) . Tout sauf convaincants dans le jeu, les Reds vont se faire surprendre à quelques minutes de la mi-temps : Trouvé sur corner par , Dara O’Shea marque son premier but en Premier League en catapultant magnifiquement le cuir dans les filets de Caoimhin Kelleher (1-1, 44 e ) . Mais heureusement pour les hommes de Klopp, James Trafford, le portier adverse est loin d’être dans un grand jour. Suite à une relance manquée de ce dernier, l’entrant Hervey Elliott hérite du ballon côté gauche, transmet le cuir à Luis Díaz qui donne l’avantage au sien d’une tête rageuse (2-1, 51 e ) . Les Clarets peuvent regretter les manqués de David Fofana et Wilson Odobert (64 e ). En fin de rencontre, Darwin Núñez, encore trouvé par le délicieux Elliott, réalise une belle tête décroisée pour conclure la victoire des Reds (3-1, 79 e ) . Dans l’autre rencontre importante dans la course à la Ligue des champions, Tottenham doit se contenter d’un match nul face à Brighton (1-1). D’abord menés par les Seagulls suite à un pénalty parfaitement tiré Pascal Gross (0-1, 17 e ) , les Spurs parviennent à prendre le contrôle du cuir avant d’égaliser peu après l’heure de jeu : lancé en profonduer par Kulusevski, Pape Matar Sarr voit son centre contré sur le premier poteau par Dunk avant de se saisir d’une deuxième chance pour tromper Jason Steele (1-1, 61 e ). En toute fin de rencontre, Brennan Johnson permet aux hommes d’Ange Postecoglou d’arracher les trois points suite à une contre-attaque foudroyante (2-1, 90 e +6) . Ce but permet à Tottenham de revenir à deux points du podium.…

TM pour SOFOOT.com