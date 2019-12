Liverpool, PSG, Toulon : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LES CHAMPIONS. Liverpool remporte sa toute première Coupe du monde des clubs !C'est la fin d'une malédiction. Après deux finales perdues dans l'ancienne Coupe intercontinentale (1981, 1984) et une en Coupe du monde des clubs (2005), les Reds avaient à c?ur de redorer leur blason sur la scène internationale. Mais face à une superbe équipe de Flamengo ? victorieuse de la Copa Libertadores et récente championne du Brésil, Liverpool a eu du fil à retordre. Il aura fallu attendre la 99e minute de cette finale haletante pour que les hommes de Jürgen Klopp trouvent la faille dans la défense brésilienne grâce à un but salvateur de Firmino. Les Reds clôturent ainsi une année 2019 exceptionnelle. Après la Ligue des champions en juin et la Supercoupe d'Europe en août, les voici champions du monde des clubs en décembre !LE FEUILLETON. Paris champion d'automne, Marseille en beauté, Lyon en difficultéLa 19e journée de Ligue 1 a sonné l'heure de la trêve hivernale. Histoire de finir en beauté et de célébrer son titre de champion d'automne (titre honorifique décidé à la moitié du championnat), le Paris Saint-Germain (1er) a surclassé Amiens devant son public du Parc des princes. Kylian Mbappé à deux reprises, puis Neymar Jr. et Mauro Icardi ont trouvé le chemin des filets de Régis Gurtner, dépassé. Les Amiénois (18e) ont toutefois réduit la marque grâce à Stiven Mendoza.Dauphin du PSG, l'Olympique de Marseille (2e) conclut...