information fournie par So Foot • 12/03/2024 à 13:11

Liverpool prépare déjà l’après-Jürgen Klopp

Le début d’une nouvelle ère.

À la fin de la saison 2021-2022, Liverpool avait annoncé le départ de Michael Edwards, directeur sportif, après une relation de plus de dix ans et de nombreux trophées. À la suite de l’annonce du départ de Jürgen Klopp, les Reds auraient poussé pour le faire revenir dans le même costume. Une offre refusée, selon le Times… pour un rôle plus important, puisqu’il devrait prendre la tête de l’ensemble des opérations concernant le football au sein du club.…

QF pour SOFOOT.com