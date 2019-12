Liverpool : pourquoi les Reds sont si irrésistibles

Le large succès sur Leicester (4-0) jeudi a confirmé l'outrageante domination de Liverpool sur ses rivaux. Les Reds caracolent en tête du championnat d'Angleterre avec une équipe qui régale l'Europe entière. Analyse d'un succès qui pourrait se concrétiser avec un titre de champion qui fuit le club depuis 30 ans.Un titre comme un Graal« Si vous demandez aux supporteurs de choisir entre une Ligue des champions et un titre de champion, ils vous diront qu'ils préfèrent gagner le championnat d'Angleterre ». Entraîneur des Reds pendant six saisons (1998-2004), Gérard Houllier mesure la douleur de l'attente pour un club privé de sacre depuis 1990. L'an dernier, le coup est passé près. Liverpool a terminé deuxième avec 97 points (NDLR : un record pour un club non titré) avec une seule défaite face à... Manchester City le futur champion (1-2) le 3 janvier.Depuis, les coéquipiers de Mohamed Salah n'ont plus perdu en Premier League, ont remporté la Ligue des champions et la finale du Mondial des clubs. Mais ils ne sont toujours pas rassasiés. « On sent que toute la ville attend ce titre, témoigne Florent Sinama-Pongolle, le consultant de Canal + pour la Premier League et ancien joueur de Liverpool. Le football là-bas a pris une envergure disproportionnée. Cela n'a rien à voir avec ce que j'avais connu. Les supporters sont des fidèles. Le club véhicule une image positive partout dans le monde. L'attente est mondiale, je la sentais même quand je jouais en Thaïlande. Et on imagine que cette année peut enfin être la bonne... »Un groupe euphoriqueÀ l'image du latéral Trent Alexander-Arnold -- auteur d'un but, de deux passes décisives et du centre qui amène le pénalty face à Leicester -- les joueurs de Liverpool affichent une folle réussite, un irrésistible esprit collectif et une soif de succès quasi intarissable.« On les sent heureux de jouer ensemble, note Houllier. La philosophie de jeu est basée sur ...