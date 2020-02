Liverpool plume les Canaries

Sous l'impulsion d'un Sadio Mané clinique en seconde période, Liverpool a étiré son ébouriffante invincibilité en Premier League en s'imposant à Norwich (0-1).

Norwich City 0-1 Liverpool FC

Une lanterne rouge encore allumée

Il faut contempler le temps qui passe pour mesurer ce que Liverpool est en train d'accomplir. En août dernier, la troupe de Jürgen Klopp avait ouvert le bal de cette cuvée 2019-2020 en bouffant tout cru un Norwich déjà décomplexé (4-1). Six mois plus tard, la quête desvers une première couronne nationale depuis trois décennies prend des allures d'aventure insensée où les victoires n'en finissent plus de s'étirer. Ce samedi soir, l'actuel leader du Royaume, toujours invaincu, a dû longuement patienter avant de signer sa vingt-cinquième victoire cette saison dans l'élite contre les. Sa dix-septième d'affilée et un record après vingt-six journées dans les cinq grands championnats européens.Du classique ou presque. Au coeur de son épopée rouge qui ne peut se départir d'une exigence toujours aussi élevée, Jürgen Klopp a appréhendé le déplacement chez la lanterne rouge avec application et, même, circonspection. Naby Keïta s'invite dans le 4-3-3 traditionnel liverpuldien à la place de Fabinho tandis qu'Oxlade-Chamberlain complète le trio de devant aux côtés de Salah et Firmino. De retour de blessure, Mané et Milner, eux, prennent place sur le blanc. Face à ce qu'il considère comme l'actuelle "" et "", Daniel Farke ne renie pas ses principes offensifs avec l'habituelle présence de deux de ses hommes forts : Pukki et Cantwell. Dans ce choc des extrêmes - 55 points séparaient les deux équipes avant la rencontre -, c'est le leader qui dicte logiquement le rythme.