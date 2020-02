Liverpool, OM, Monfils : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LE FEUILLETON. Paris surpris, l'OM renversant, Monaco enchaîne et l'OL patine Le Paris Saint-Germain (1er) s'est fait très peur ! À l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, les hommes de Thomas Tuchel se rendaient sur la pelouse d'Amiens, à trois jours seulement de leur déplacement à Dortmund, en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et avec une équipe remaniée, le PSG a beaucoup souffert face à une équipe amiénoise tenace et réaliste. Menés 3-0 à la pause, les coéquipiers d'Edinson Cavani ont réussi à renverser la situation et à reprendre l'avantage (3-4) avant de concéder un but en toute fin de rencontre (4-4). Un résultat sans conséquence au classement mais de mauvais augure avant le rendez-vous européen du Paris Saint-Germain.Dans le choc du dimanche soir, l'Olympique de Marseille (2e) s'est imposé sur la pelouse de Lille (1-2). Mené au score après une réalisation de Victor Osimhen, l'OM a totalement renversé le LOSC malgré un penalty manqué mais grâce à un but contre son camp de Reinildo Mandava et une réalisation de Dario Benedetto. Grâce à se succès, les Olympiens enchaînent ainsi un quatorzième match de championnat sans défaite et comptent désormais 12 points d'avance sur le LOSC (4e), 10 de retard sur le PSG. Dans les autres rencontres du championnat, Toulouse (20e) sombre un petit peu plus dans les abîmes du classement avec une nouvelle défaite contre Nice (0-2), alors que de son côté Saint-Étienne (16e)...