information fournie par So Foot • 30/05/2023 à 15:02

Liverpool officialise l’arrivée de son nouveau directeur sportif

Le changement, c’est maintenant.

Jörg Schmadtke devient le nouveau directeur sportif de Liverpool. Après avoir quitté le VfL Wolfsbourg début 2023, l’Allemand de 59 ans était sans poste. « Il apportera une richesse de connaissances et d’expérience dans un rôle où de telles qualités ne peuvent qu’être bénéfiques pour lui et pour nous » , a précisé Mike Gordon, président du Fenway Sports Group, entreprise propriétaire du club de la Mersey, dans un communiqué paru ce mardi. L’ex-gardien de but prend la place de Julian Ward qui occupait le poste depuis la saison 2021-2022.…

TJ pour SOFOOT.com