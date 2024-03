Liverpool miraculé, Tottenham renversant, Chelsea déçoit encore

Darwin Nuñez superstar !

Embarqué dans une lutte à trois pour le titre avec Manchester City et Arsenal, qui affronteront respectivement, dimanche et lundi, Manchester United et Sheffield United, Liverpool avait l’occasion de mettre la pression sur ses concurrents directs en se déplaçant sur la pelouse de Forest, 17 e du championnat. Avec un effectif encore limité par les blessures, les Reds ont bien longtemps cru réaliser la mauvaise opération du jour en concédant un match nul. C’était compter sans Darwin Nuñez, auteur du but de la délivrance après 10 minutes de temps additionnel, pour arracher la victoire (1-0) . Si Luis Diaz a eu de belles occasions de faire bouger le score, les hommes de Jürgen Klopp peuvent surtout s’estimer chanceux d’avoir vu Anthony Elanga manquer deux grosses occasions qui auraient pu changer le cours d’une rencontre qui pourrait bien compter en fin de saison. Rendez-vous dans une semaine pour le choc face à City.…

JF pour SOFOOT.com