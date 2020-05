Liverpool-Milan AC 2005 vu par Vikash Dhorasoo

Le 25 mai 2005, depuis son banc, Vikash Dhorasoo regarde les joueurs de Liverpool réaliser l'impensable : remonter trois buts à l'AC Milan en deuxième mi-temps, avant de remporter la Ligue des champions aux tirs au but. L'occasion pour le milieu de terrain français de revivre le tournant du match, la mi-temps de la plus rocambolesque rencontre du XXIe siècle. Côté rossonero.

Cafu, l'acupuncteur et le fighting spirit

On se dirige vers le couloir du stade olympique Atatürk, mais on attend les héros avant de pénétrer dans le vestiaire. Comme une haie d'honneur improvisée en respect de ce qui vient de se passer. 3-0.mène 3-0. Maldini a ouvert le score, Crespo a inscrit un doublé. On est à Istanbul, mais surtout hors du temps, loin du monde. Le Milan ne joue pas comme d'habitude. L'arbre de Noël a été abandonné, certainement à la demande de Silvio Berlusconi qui vient de passer les trois jours de préparation avec nous. Il voulait deux attaquants pour cette finale : Chevtchenko et Crespo, quatre défenseurs, trois milieux de terrain avec Pirlo devant la défense, en, et Kaká, le. Avant que l'arbitre siffle la pause, Billy Costacurta, à côté de moi sur le banc, me glisse, dans un français parfait :Dans les vestiaires, c'est calme et silencieux. On connaît le foot. Mais quand même, 3-0. Merde, 3-0 ! On est champions d'Europe, et Maldini sera Ballon d'or. Marcos Cafu passe devant moi. Sourire, clin d'œil. Il est comme ça, Cafu : si on était en train de perdre 3-0, il m'aurait fait un sourire et un clin d'œil. Gennaro Gattuso bombe le torse, les lacets défaits, pendant que Pirlo imagine quel rythme imposer à la seconde mi-temps. Seedorf,, discute tactique avec Nesta. Il aime ça, Clarence, discuter pendant les mi-temps. Nandu, l'acupuncteur-ostéo-masseur japonais du Milan, frictionne Chevtchenko dans un coin du vestiaire. Le patron, Maldini,, ne dit pas un mot, comme toujours. Il observe, sent les choses, se méfie.Hernán Crespo est juste à côté de moi. Il respire à fond, remonte ses chaussettes, les rebaisse, puis les remonte. Il sait qu'il est le héros. Il voudrait que ça dure, que cette deuxième période ne se joue pas. Personne n'en veut, car tout le monde sait qu'elle peut tout gâcher. Carlo Ancelotti Lire la suite de l'article sur SoFoot.com