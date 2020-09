Liverpool, mercato express avec les arrivées d'Alcântara et Jota

Après des semaines de calme, Liverpool a semé la tempête sur le marché des transferts : en l'espace d'une semaine, le club de la Mersey a dépensé près de 75 millions d'euros sur le marché des transferts pour réaliser les gros coups Thiago Alcântara et Diogo Jota. De quoi apporter une réponse solide aux autres cadors de Premier League, et montrer que les Reds seront une nouvelle fois de sérieux clients.

Not a bad couple of days, Reds pic.twitter.com/NjdamFVH4F -- Liverpool FC (@LFC) September 19, 2020

Vent de fraîcheur...

C'était entendu : sur le terrain, Liverpool aime les retournements de situation et les coups de théâtre. En l'espace de quelques jours, lesont montré que le postulat était également valable en dehors. De fait, ledu club de la Mersey n'avait obtenu jusqu'alors que la signature d'un latéral gauche grec de 23 ans : Kóstas Tsimíkas, en provenance de l'Olympiakos, pour environ quinze millions d'euros. Bref, rien de clinquant.Pire, les pensionnaires d'Anfield n'avaient pas vraiment envoyé les signaux en passant à côté de Timo Werner (pourtant un temps fortement lié au club de la Mersey, mais parti du côté de Chelsea). Sauf que finalement, Liverpool a renversé la table : en enregistrant les arrivées de Thiago Alcântara et de Diogo Jota, le roi d'Angleterre a rassuré tous les observateurs. Mieux, il a frappé un grand coup.Un grand coup raisonnable, du moins pour Thiago. Arraché au FC Bayern en échange de 30 millions d'euros, le milieu débarque pour un montant qui semble presque dérisoire au regard du niveau affiché par le milieu espagnol cette saison (notamment en C1). Pour Diogo Jota, Liverpool a plus dépensé, puisque l'ailier portugais de 23 ans a coûté près de 45 millions d'euros. Mais si la somme peut sembler élevée pour un(voire un titulaire en remplacement des trois furieux de devant, bien que Klopp ne soit pas fan des rotations), il ne doit pas faire oublier que le désormais ex-joueur de Wolverhampton constitue une valeur sûre (seize buts et six passes en 48 rencontres toutes compétitions confondues, la saison dernière) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com