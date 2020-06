Liverpool-Manchester City-Chelsea : le triangle amoureux

Après son carton face à Crystal Palace (4-0), Liverpool n'est plus qu'à un succès du titre en Premier League. Les Reds pourraient même être sacrés champions ce jeudi soir, en cas de contre-performance de Manchester City à Chelsea. Un joli clin d'œil pour trois clubs liés par le destin depuis près d'une décennie.

Quand Steven Gerrard aurait pu rejoindre Chelsea

Chelsea en doit une à Liverpool

L'équation est simple, et les hommes de Jürgen Klopp comme ceux de Pep Guardiola la connaissent mieux que quiconque. Tout autre résultat qu'une victoire, ce jeudi soir, pour Manchester City face à Chelsea, et le 121championnat d'Angleterre de l'histoire - le 28sous la dénomination Premier League - sera officiellement dans la poche de Liverpool. Ce sacre, le premier voilà maintenant trente ans en championnat pour les, est annoncé depuis plusieurs mois sur les bords de la Mersey, tant les soldats du capitaine Jordan Henderson ont dominé de la tête et des épaules l'ensemble de leurs adversaires tout au long de la saison. Et si un match nul poussif à Everton (0-0) dimanche pour la reprise post-confinement a seulement repoussé l'échéance, personne n'est dupe : le titre de Liverpool n'est plus qu'une question de jours. Voire d'heures.Comme un symbole du destin, c'est donc Chelsea qui va encore faire office d'arbitre dans ce duel final. Une nouvelle fois. En 2014 déjà, alors que les attaques de feu deset des(respectivement 101 et 102 buts marqués sur la saison) se livraient une lutte acharnée pour monter sur la première place du podium de Premier League, less'étaient chargés de venir froidement doucher les espoirs des joueurs de Brendan Rodgers à trois journées de la fin du championnat, à un moment où ces derniers tenaient encore la corde (trois points d'avance sur City). La glissade devenue légendaire de Steven Gerrard à l'origine du but de Demba Ba, puis le break en toute fin de match de Willian (victoire 0-2 de Chelsea) avaient alors plongé Anfield dans le désarroi le plus total. Deux semaines plus tard, et après un nouvel accroc terrible desà Crystal Palace (37