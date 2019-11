Liverpool, la peur du bloc bas

Face au Napoli à Anfield ce mercredi soir en Ligue des champions, Liverpool a galéré à se créer des occasions franches devant le bloc bas proposé par les joueurs de Carlo Ancelotti. Un cas de figure forcément problématique pour le champion d'Europe en titre.

Inoffensifs, et c'est bien le problème

Liverpool bute sur Naples

Liverpool se brûle

Avant cette manche retour face au Napoli, Jürgen Klopp avait une confidence à faire à son assistance. "" Après coup, et surtout après le nul de son équipe ce mercredi soir à Anfield, nul doute que le coach allemand va descendre d'une traite le grand cru en sa possession. En repensant à la prestation offensive bien terne de sa machine de guerre, qui a eu les plus grandes difficultés à faire passer des sueurs froides à Alex Meret.Contrairement à l'aller, où Napolitains ets'étaient collés beignes sur beignes au San Paolo, le second round à Liverpool a mis en évidence des carences offensives rares chez les. Face au 4-4-2 d'Ancelotti et son milieu renforcé, Liverpool a d'abord tout simplement été incapable d'apporter le danger. La blessure rapide de Fabinho, handicapante certes, n'explique en revanche pas le manque criant de combinaisons entre Mané, Firmino et Salah. Pour preuve : c'est via Milner, auteur d'une percée en solitaire dans le temps additionnel, que la seule occasion franche dess'est matérialisée. Pour une équipe habituée à planter plus de deux buts de moyenne tous les week-ends, le constat fait mal. Et après la rencontre, Jürgen Klopp n'a pas dit autre chose au micro de BT Sports : "