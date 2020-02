Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool intraitable contre Southampton, Everton arrache la victoire à Watford Reuters • 01/02/2020 à 18:46









Liverpool intraitable contre Southampton, Everton arrache la victoire à Watford par Hugo Chalmin (iDalgo) Les Reds sont toujours invaincus en championnat ! Lors de la 25ème journée de Premier League, Liverpool a disposé de Southampton sur le score de 4-0. Et les hommes de Klopp ont fait la différence en l'espace de 45 minutes. Malmenés en première période, ils ouvrent le score dès le retour des vestiaires avec un but d'Oxlade-Chamberlain à la 47ème minute. Henderson double la mise 15 minutes plus tard avant que Salah inscrive un doublé pour assurer une 16ème victoire consécutive en championnat à Liverpool. Les Scousers prennent 22 points d'avance sur Manchester City, deuxième. Dans les autres matchs de l'après-midi, Everton est allé arracher une victoire 2-3 à Watford grâce à un but de Walcott à la 90ème minute. Brighton et West Ham se quittent sur le score de 3-3, Bournemouth s'impose 2-1 à la maison contre Aston Villa, Newcastle et Norwich font match nul 0-0 et Sheffield United repart de Crystal Palace avec un succès 1 à 0.

