Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool gagne et se rapproche du titre Reuters • 24/06/2020 à 23:46









Liverpool gagne et se rapproche du titre par Matthieu Cointe (iDalgo) Liverpool n'est plus qu'à une victoire du titre de champion d'Angleterre. Les Reds se sont imposés ce mercredi à Anfield face à Crystal Palace (4-0). Avec plus de 70% de possession de balle durant la partie et aucun tir cadré de leurs adversaires, les hommes de Jurgen Klopp ont largement dominé la rencontre. Alexander-Arnold et Mohamed Salah ont marqué en première période, alors que Fabinho puis Sadio Mané ont eux aussi participé à la démonstration des Reds. Avec cette victoire, Liverpool n'a besoin que d'une victoire pour être sacré en Premier League. Roberto Firmino et ses coéquipiers seront aussi champions si Manchester City ne s'impose pas jeudi contre Chelsea. De son côté, Crystal Palace reste 9ème et n'a plus grand chose à jouer sur cette fin de saison.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.