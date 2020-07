Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool gagne encore et vise la barre des 100 points Reuters • 08/07/2020 à 23:38









Liverpool gagne encore et vise la barre des 100 points par Matthieu Cointe (iDalgo) Liverpool s'est imposé sur la pelouse de Brighton mercredi soir pour le compte de la 34ème journée de Premier League (1-3). Intenables en début de rencontre, les Reds ont fait la différence très tôt avec des buts de Mohamed Salah et Jordan Henderson dans les dix premières minutes de la partie. La bonne réaction des locaux a été récompensée par la réduction du score de Leandro Trossard en fin de première période. Dans le deuxième acte, "Mo" Salah s'est offert un doublé sur un service d'Andy Robertson pour porter son total à 19 réalisations en championnat cette saison. Il pointe à 3 unités de Jamie Vardy, leader du classement des buteurs. Avec ce nouveau succès, l'équipe de Jurgen Klopp n'est plus qu'à 8 longueurs du record de 100 points, détenu par Manchester City, alors qu'il reste 4 matches à disputer. De son côté, Brighton garde 9 points d'avance sur la zone rouge et reste 15ème.

