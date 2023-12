Liverpool, fin de la houle ?

De retour dans la course au titre grâce notamment à un Mohamed Salah en super forme, Liverpool semble pouvoir jouer des coudes en haut de la Premier League jusqu'à la fin de la saison. Plus solides qu'auparavant, les Reds montrent en effet un certain équilibre retrouvé et n'ont ainsi perdu qu'un seul match cette saison en championnat.

Kostas Tsimikas qui se fait bouger par Bukayo Saka, tombe à terre et emporte lui-même son entraîneur au sol en le taclant involontairement. Telle est la scène jouée lors du match opposant Liverpool à Arsenal qui a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux et qui, dans un tout autre contexte ou dans une autre saison, aurait pu représenter une métaphore de la forme déclinante des Reds . Mais actuellement, ce n’est au contraire absolument pas possible d’utiliser ces images pour se moquer du club anglais. Ce dernier, après quelques vagues subies avant l’été 2023, va très bien et tient parfaitement debout.

Quand Jürgen Klopp se fait faucher par Tsimikas en plein match à cause de Bukayo Saka 😅#LIVARS | #PremierLeague pic.twitter.com/7UrDpBu63I…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com