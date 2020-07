Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool fête son titre à Anfield en mettant cinq buts à Chelsea Reuters • 22/07/2020 à 23:56









Liverpool fête son titre à Anfield en mettant cinq buts à Chelsea par Florian Burgaud (iDalgo) Un festival. Ce mercredi soir, Liverpool accueillait Chelsea dans son antre d'Anfield, où les Reds sont invaincus en Championnat depuis trois longues années. Mais c'était bien plus qu'un match que les joueurs de Jürgen Klopp disputaient : à l'issue de la recontre, ils ont soulevé le trophée des vainqueurs du Championnat d'Angleterre pour la première fois depuis 1990. Cela valait bien un match typique de la Premier League. Avec des coups de canon de Keita, Alexander-Arnold et Wijnaldum, les locaux ont vite mené 3-0. Mais, avant la pause, Giroud permettait aux Londoniens d'y croire encore. Après être revenu des vestiaires, Roberto Firminio redonnait de la marge à Liverpool mais les entrées et les réalisations d'Abraham et de Pulisic mettaient Chelsea à un petit but. En fin de match, Oxlade-Chamberlain, entré à la place d'un Salah maladroit, inscrivait le cinquième but de Liverpool, qui pouvait alors aller fêter son titre dans le Kop d'Anfield. Pour Chelsea, quatrième, un match nul lors de la 38e journée suffira pour décrocher son ticket pour la prochaine C1.

