Liverpool fête la nouvelle année par un feu d’artifice

Newcastle United's Sven Botman concedes a penalty for a foul on Liverpool's Luis Diaz during the Premier League match at Anfield, Liverpool. Picture date: Monday January 1, 2024. - Photo by Icon sport

Tenu en échec par Newcastle jusque dans le dernier quart d'heure, Liverpool a déroulé en fin de rencontre grâce à un grand Mohamed Salah (4-2), ce lundi soir, pour conforter sa place de leader de Premier League.

Liverpool 4-2 Newcastle

Buts : Salah (49 e & 86 e S.P.), Jones (74 e ) & Gakpo (78 e ) pour les Reds // Isak (54 e ) & Botman (82 e ) pour les Magpies

Onze parades, dont un penalty arrêté, et plusieurs festivals au cours de la soirée : pour sa sixième titularisation de la saison en Premier League, Martin Dúbravka – qui remplace Nick Pope depuis début décembre – a fait très fort, ce lundi sur la pelouse de Liverpool. Un match héroïque qui n’a pas empêché le portier slovaque de Newcastle d’en manger quatre, en moins d’une période, face aux hommes de Jürgen Klopp. Malgré une énorme emprise sur le match et 34 frappes au total, Pool a longtemps peiné à prendre le dessus sur les Magpies – qui n’étaient pas si loin que ça du hold up – mais a réalisé un gros dernier quart d’heure (4-2), conservant trois points d’avance sur Aston Villa, et cinq sur Arsenal (défait à Fulham) ou Manchester City (qui compte un match de moins). Spoiler : Mohamed Salah a plutôt été en vue, pour son dernier match avant de filer à la CAN en Côte d’Ivoire.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com