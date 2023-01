Liverpool FC : Jürgen Klopp, le mois sans tabac

À l'envers depuis début 2023, balayé à Brighton ce week-end (3-0), Liverpool est complètement largué par le top 4 de Premier League et réalise tout simplement sa pire saison depuis l'arrivée de Jürgen Klopp, au moment de retrouver Wolverhampton en match d'appui du 3e tour de la Cup, ce mardi (20h45). Et si le technicien allemand avait perdu la recette ?

Wolverhampton Liverpool 17/01/2023 à 20h45 FA Cup Diffusion sur

En près de dix ans de carrière entre le Championship et la Premier League exclusivement sous les couleurs de Brighton, Solly March n'avait jamais eu la chance de faire trembler les ficelles deux fois dans un même match. À 28 ans, le gaucher a enfin réparé cette anomalie. Et l'ancien international espoir anglais avait bien choisi son jour, puisque c'est face au Liverpool FC de Jürgen Klopp, ce samedi, qu'il s'est illustré. Un Liverpool finaliste de la Ligue des champions en mai dernier, un Liverpool qui a engrangé 92 points en championnat la saison passée, mais un Liverpool qui ne ressemble plus à grand-chose en cette année 2023. C'est ainsi que March, en cinq minutes au retour des vestiaires, a fait vaciller lespar deux fois en profitant des largesses d'une arrière-garde dépassée par les évènements. Et cela, avant que Danny Welbeck ne scelle les débats avec un enchaînement exceptionnel (sur un service de... Solly March) pour que la victoire desse transforme en petite fessée (3-0) .Se faire humilier en 2023 par un Welbeck de 32 ans est déjà assez traumatisant, mais c'est le cadet des soucis… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com