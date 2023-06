Liverpool fait sauter la clause de Szoboszlai

Des Reds 2.0 ?

Au revoir Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner. Et bonjour Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai. Eh oui, Liverpool est en passe de s’offrir le joueur hongrois du RB Leipzig pour renforcer son secteur offensif. Selon les dernières précisions de The Athletic , reprises et confirmées par de nombreux médias et journalistes, les dirigeants du club rouge de la Mersey se seraient décidés à lever la clause libératoire fixée à 70 millions d’euros, qui expirait ce vendredi 30 juin.…

MD pour SOFOOT.com