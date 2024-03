Liverpool et Manchester United s'unissent pour sensibiliser sur les drames comme Hillsborough

Rivaux, mais pas sur tous les terrains.

Le 7 avril, Liverpool et Manchester United vont se retrouver en championnat pour en découdre. Les deux clubs ont cependant décidé de s’unir pour la bonne cause, en lançant conjointement un programme de sensibilisation et d’éducation aux chants visant des évènements tragiques. Comme le précise la Premier League, « des dizaines de milliers de jeunes dans les régions du Grand Manchester et du Merseyside » seront sensibilisés sur l’impact que les catastrophes (Hillsborough , Heysel, Munich) peuvent avoir sur les clubs, les joueurs et bien sûr les supporters. Récemment, les deux clubs ont fait l’actualité, le 17 mars dernier, quand deux supporters de Manchester United ont été arrêtés pour « tragedy chanting » lors du quart de finale de FA Cup remporté 4-3 face à Liverpool.…

AD pour SOFOOT.com