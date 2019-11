Liverpool et Leicester ne lâchent rien, Arsenal dit merci à Lacazette

Vainqueur à l'arraché sur le terrain de Crystal Palace (1-2), Liverpool conserve huit points d'avance sur Leicester, solide sur le terrain de Brighton (0-2). Sauvé dans le temps additionnel par Lacazette, auteur d'un doublé, Arsenal pointe lui déjà à neuf points du podium après son nul face à Southampton (2-2). Les Gunners sont notamment devancés au classement par Wolverhampton, cinquième après son succès à Bournemouth (1-2), et par Burnley, sixième après sa victoire à Watford (0-2). Doublés par Norwich, auteur d'un joli coup à Everton (0-2), les Hornets sont désormais bons derniers.

Crystal Palace 1-2 Liverpool

Après Arsenal, Leicester, Chelsea et City, Crystal Palace poursuit son parcours du combattant avec la réception du leader, reparti vainqueur lors de ses quatre dernières venues à Selhurst Park en championnat. Même pas peur, répondent les, qui se procurent une énorme occase par Jordan Ayew, dont la reprise passe juste à côté (17), et touchent le haut de la barre sur une tête de Cahill (24). Excepté Oxlade-Chamberlain, devancé de peu par Jordan Ayew sur un corner repris de la tête par Van Dijk (38), Liverpool peine franchement à se montrer menaçant. Les hommes de Roy Hodgson jouent eux crânement leur chance. Oublié au second poteau sur un coup franc excentré de Milivojevi?, Tomkins croit d'ailleurs fêter sa 250en Premier League avec un but, mais voit sa réalisation refusée - avec l'aide de la VAR - pour une poussette d'Ayew sur Lovren (42). Avertissement sans frais pour les, requinqués par la pause et buteurs sur leur premier premier tir cadré du match. Déjà dangereux quelques instants auparavant, Sadio Mané inscrit, du gauche et avec l'aide des deux poteaux, son huitième but en championnat, le huitième en dix rencontres face à Palace (0-1, 49).