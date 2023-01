Liverpool et Chelsea se quittent bons ennemis

Dans ce match de la peur en vue d'une prochaine qualification pour la Ligue des Champions, Liverpool et Chelsea se séparent sur un match nul et vierge (0-0). Badiashile et Mudryk ont brillé, mais cela n'a pas suffi pour faire chuter des Reds qui s'engluent dans le ventre mou de Premier League. Un résultat où les deux camps semblent perdants.

Liverpool 0-0 Chelsea

Havertz, fausse alerte

En début de saison, imaginer Liverpool et Chelsea respectivement huitième de dixième de Premier League aurait fait rire du monde. C'était pourtant bien les données comptables de cette rencontre de la vingt-et-unième journée du championnat d'Angleterre. Sur le pré, le duel n'a pas débouché sur un vainqueur et constitue une mauvaise opération pour les deux équipes, pourtant candidates légitimes à la qualification pour la prochaine C1. Jürgen Klopp méritait-il un autre sort pour sa millième en tant qu'entraîneur ? Force est de constater que son Liverpool n'a pas suffisamment brillé pour faire la différence. Dès lors, la réalité va toquer à la porte : ces deux cadors rentrent progressivement dans le rang.Cet après-midi, Anfield accueille un duel entre deux équipes aux gueules cabossées comme deux boxeurs expérimentés mais surtout usés par la concurrence émergente. Dans le coin rouge, Liverpool vit une grosse remise en question après sa claque reçue à Brighton. Dans le coin bleu, Chelsea est à la recherche d'une nouvelle dynamique insufflée par son recrutement a priori longue durée . Au milieu de tout ce beau monde, Michael Oliver arbitre la rencontre et l'homme en noir a du pain sur la planche. Très tôt, la première polémique entre en scène avec un hors-jeu litigieux sur un but inscrit par Kai Havertz suite à un corner (3).Pas d'ouverture du score pour Chelsea, donc. En face, Liverpool tente de répondre par son nouveau jouet Coady Gakpo, mais le buteur batave manque de lucidité face au but (9, 20). Pas assez disciplinés dans les duels, lesconcèdent des fautes et sur un coup franc botté par Hakim Ziyech, Alisson Becker doit repousser une tête piquée de Benoît Badiashile…