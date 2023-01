Liverpool et Chelsea muets

C'était un choc entre deux équipes mal en point en championnat, et ça s'est ressenti dans le jeu. Liverpool et Chelsea se sont quittés bons amis (0-0) ce samedi en ouverture de la 21e journée de Premier League. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en première mi-temps. Pas grand chose non plus dans le second acte. Chacun a eu sa période, son temps fort mais tout le monde a manqué de justesse, de lucidité et de mordant dans le dernier geste et devant le but. Insuffisant pour l'emporter, Liverpool et Chelsea se partagent donc les points et pourraient voir les places européennes s'envoler encore un peu. Les deux formations sont à égalité de points (29) et stagnent au 8e et 10e rang. Les Blues pourront toutefois se satisfaire des premiers pas de Mudryk, recrue à 100 millions d'euros. L'Ukrainien a montré sa palette technique et son sens du dribble.

