Liverpool et Brighton gagnent, Chelsea rechute

Un dimanche de PL pour siester un peu. Si Liverpool a pris ses trois points chez la lanterne rouge, les Reds n’ont pas pris le forfait promenade. Longtemps frustrés dans une rencontre équilibrée, les Reds ont attendu une tête d’Alexis Mac Allister sur un centre de Dominik Szoboszlai pour passer devant (1-0, 40 e ) . Florian Wirtz a ensuite rappelé qu’il savait aussi remplir la colonne des buteurs, avec sa première réalisation de la saison en Premier League (2-0, 54 e ) . Alexander Isak a ajouté sa signature (3-0, 89 e ) , avant qu’Eddie Nketiah ne sauve l’honneur de Crystal Palace sur penalty (1-3, 90 e +5) .

Sunderland surprend Chelsea, Brighton se défait de Brentford

Du côté de Sunderland, les Blues ont de quoi tirer la tronche. Les hommes de Xabi Alonso avait bien le cuir dans les pieds, mais étaient infichus d’en faire quelque chose. Avec 67 % de possession en première période, les copains de Cole Palmer ont surtout fait tourner la balle sans solution pendant que les locaux se montraient plus menaçants. Enzo Le Fée a concrétisé sur penalty (36 e , 1-0) . Une mauvaise opération pour les Londoniens, candidats au podium et battus par le 18 e .…

SW pour SOFOOT.com