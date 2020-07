Liverpool engourdit Aston Villa

Baladés par leur dauphin ce jeudi, les Reds ont renoué timidement avec le succès grâce à un but tardif de Sadio Mané. Pas de quoi flipper même si dans le jeu, les champions d'Angleterre ont été plus que poussifs.

Liverpool 2-0 Aston Villa

Dodo time

Punition et dépucelage

Alors qu'on les imaginait désireux de maltraiter Villa pour se venger de leur déroute sur la pelouse de Manchester City ce jeudi (4-0), les ouailles de Klopp ont fait une sieste de plus d'une heure, avant de trucider lessuite à un pion de Mané, puis grâce au premier but en Premier League du prometteur Curtis Jones.Lesentament cette rencontre sur la pointe des pieds, manquant cruellement de mouvement et de vitesse. Discrets, lesle sont également, d'autant que Grealish ne parvient pas à réciter sa partition habituelle. Touché au pied, le gosse de Birmingham inquiète Dean Smith. Ce qui le dérange encore plus, c'est les pertes de ballon trop rapides de ses joueurs. Heureusement pour le coach de Villa, les champions d'Angleterre sont encore amorphes, et après une demi-heure de jeu poussive, ils n'ont toujours pas frappé au but. Salah essaie bien de pousser Pepe Reina dans les orties avec une demi-volée du droit, sans grande réussite. En face, Villa gère mal les contres, ce qui rend les frappes de Douglas Luiz, El Ghazi et McGinn totalement indolores pour les locaux. Indolore, c'est aussi l'effet produit par cette première mi-temps où le spectacle et l'intensité sont aux abonnés absents.Au retour des vestiaires, on se dit que Liverpool va se réveiller, mais Robertson n'est toujours pas dans son assiette, Origi et Oxlade-Chamberlain sont invisibles quand Salah est encore