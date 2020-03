Liverpool, enfin destructible après sa première défaite en Premier League à Watford

Défaits pour la première fois de la saison en championnat à Watford lors de la 28e journée de Premier League, les Reds ne finiront pas l'exercice 2019-2020 invaincus. Assez logique pour le futur champion d'Angleterre, qui vit actuellement une période relativement moins faste sur le plan sportif. Peu probable, cependant, que ce minuscule coup de pompe vienne altérer sa fin de saison.

Vidéo

Ça y est, tout va mal à Liverpool. La dépression a débuté le mardi 18 février, jour de huitièmes de finale aller de Ligue des champions durant lequel lesse sont cassé les dents sur l'Atlético de Madrid et sont repartis d'Espagne avec un revers synonyme de mal de crâne. Un peu moins de deux semaines plus tard, voilà les symptômes se manifestant de nouveau dans une Premier League qu'ils pensaient pourtant utiliser comme médicament : sur la pelouse anxiogène de Watford, 19avant le début de la 28journée et auteur de six matchs consécutifs sans succès toutes compétitions confondues, lesse sont fait enrhumer en encaissant trois buts entre la 54et la 72minute (doublé d'Ismaïla Sarr, une réalisation pour Troy Deeney). Résultats de cette deuxième période toussoteuse : une défaite 3-0, et un rêve d'invincibilité en championnat qui prend fin après s'être rendus indestructibles dans la compétition depuis le 3 janvier 2019 (soit 44 parties !).Pour ne rien arranger, lea indiqué que ce foutu coronavirus pourrait empêcher le leader (22 points d'avance sur Manchester City, avec une rencontre d'avance) de soulever le titre tant attendu si l'épidémie venait à se répandre et imposait une suspension de l'épreuve. Enfin, l'indispensable capitaine pulmonaire Jordan Henderson - blessé aux ischo-jambiers en C1 et dont l'absence Lire la suite de l'article sur SoFoot.com