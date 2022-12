Liverpool dompte Aston Villa et se rapproche du top 4

Le Pharaon sort de son sarcophage.Guidé par Mohamed Salah, Liverpool a offert un joli cadeau à ses supporters en s'imposant sur le terrain d'Aston Villa lors du(1-3). L'Égyptien a rapidement trouvé la faille sur une passe d'Andrew Robertson, au bout d'une action initiée par un bonbon de Trent Alexander-Arnold. Buteur, Salah s'est ensuite mué en passeur en remisant pour Virgil van Dijk. Au bout d'une folle chevauchée, il a aussi buté sur Robin Olsen (51). Comme Darwin Núñez, qui a profité d'un dégagement raté pour armer une reprise de volée en première intention (28).Lesont montré davantage de mordant au retour des vestiaires. Ollie Watkins a vu son but refusé pour hors-jeu (46) et Emiliano Buendía a fait trembler le petit filet extérieur (49). Plus entreprenants, les hommes d'Unai Emery ont été récompensés par une tête imparable de Watkins, à la réception d'une galette de Douglas Luiz. Núñez n'a pas réussi à mettre lesà l'abri (76), mais le jeune Stefan Bajčetić (18 ans) a profité des efforts de l'Uruguayen pour faire le break. Liverpool aligne ainsi une troisième victoire de rang en Premier League et revient à cinq points du top 4....