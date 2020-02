Liverpool délaisse-t-il son équipe féminine ?

Les féminines de Liverpool ont vu leurs deux derniers matchs reportés, pour cause de terrain détrempé. Au-delà de cet incident, leur quotidien est bien éloigné de celui des hommes. De quoi se questionner sur l'utilité d'avoir une section Women, si c'est pour la laisser dans une situation d'abandon quasi total.

Not good enough for our league!! https://t.co/qGrPaqBOR7 -- Rachel Furness (@Furney1988) February 2, 2020

En surrégime

Entre Anfield et Prenton Park, il faut se farcir dix bornes. Du point de départ à l'arrivée, le contraste est saisissant. Le trajet commence avec une enceinte cinq étoiles, et se termine par une piscine boueuse. L'enceinte cinq étoiles, c'est le jardin desde Jürgen Klopp. La piscine boueuse, le terrain vague des Tranmere Rovers, pensionnaires de League One. Mais aussi celui desde Vicky Jepson. Les autres. Celles qui, depuis le début de la saison, n'ont pas réussi à gagner plus d'une fois et sont aujourd'hui - avec six points dans la besace - co-lanternes rouges de Super League anglaise. Plus que jamais menacées d'être reléguées dans l'antichambre, donc.Le tout avec deux matchs de retard, la faute à un terrain impraticable et indigne d'une première division professionnelle. C'est en tout cas l'avis de Rachel Furness, milieu de terrain de Liverpool et internationale nord-irlandaise, qui l'a fait savoir sur Twitter. Un sentiment partagé par Emma Hayes, entraîneur de Chelsea. Qui, lors du déplacement de ses joueuses en décembre dernier, avait qualifié ce terrain de "" avant de présenter ses excuses quelques jours plus tard.Pourtant, on est loin de l'exagération. Et le plus gênant, c'est que la situation commence à durer. Depuis le 19 janvier, exactement. Ce dimanche-là, les Liverpuldiennes devaient recevoir Manchester United pour une rencontre qui, même entre équipes féminines, est hautement symbolique. Deux semaines plus tard, c'est la réception de Birmingham City qui a été annulée une heure seulement avant le coup d'envoi après que l'arbitre de la rencontre a déclaré le terrain impraticable. Frustrant pour les