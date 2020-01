Liverpool danse avec les Spurs

Parfois bousculé par un Tottenham conquérant, mais désarmé, Liverpool a finalement fait respecter la logique en s'imposant avec autorité (0-1). Portés par un Firmino inspiré, les Reds enchaînent une douzième victoire d'affilée en Premier League. Et sont toujours seuls, désespérément seuls, sur le toit de l'Angleterre.

Tottenham 0-1 Liverpool

Tanganga le dépucelé, Bobby Firmino le prestidigitateur

Y avait-il vraiment l'ombre d'un doute ? L'illusion que cette marche irrésistible, vêtue d'un voile écarlate, pouvait s'arrêter en terres londoniennes, là où Tottenham s'est imposé la dernière fois contre Liverpool, à Wembley, en octobre 2017 ? José Mourinho, si peu en réussite contre Jürgen Klopp (deux victoires en dix confrontations), voulait y croire. Sa formation, amputée du monarque Kane et du soldat Sissoko, aussi. Mais cesinévitables et implacables ont étiré leur ébouriffante série d'invincibilité au sein du Royaume depuis plus d'un an. Parce que leur adversaire a une nouvelle fois payé sa porosité défensive. Parce que les partenaires du Captain Jordan Henderson diffusent cette impression de souveraineté absolue, même quand la fluidité peut parfois les fuir comme ce samedi soir. Le rêve d'une couronne nationale depuis 1990 était une épopée, avant de devenir une quête presque existentielle pour le peuple rouge. Il semble, aujourd'hui, plus que jamais palpable à l'ouverture d'une nouvelle décennie.Il y a huit mois, c'était un sommet entre deux fringants prétendants pour la suprématie sur le Vieux Continent. Depuis, l'un est devenu irrésistible et occupe seul la scène domestique. L'autre, lui, est redescendu de quelques marches en voyant sa stature ébrécher par la perte de son guide Pochettino au profit d'un Mourinho plus aussi spécial qu'auparavant. Avant d'aller défier l'ogre de Liverpool, le Portugais avait prévenu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com