Liverpool crucifie Monterrey grâce à Firmino

A Doha, Liverpool a rempli sa mission en franchissant l'obstacle Monterrey en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, ce mercredi (2-1). Mais que ce fut dur pour des Reds complètement déboussolés par le jeu direct et ultrarapide des Mexicains, cruellement éliminés par un but de Firmino dans le temps additionnel.

Liverpool 2-1 Monterrey

Mais qui es-tu, Monterrey ?

Monterrayon de soleil

Ce Liverpool a quand même quelque chose d'incroyable. Champion de l'intensité en Europe, capable d'inspirer la crainte à n'importe quel grand du Vieux Continent, le club de Jürgen Klopp peut rouler sur n'importe qui, n'importe quand. Mais alors qu'on promettait la même entreprise de démolition à Monterrey, en demi-finale de la Coupe du monde des clubs ce mercredi, c'est en fait le club mexicain qui a donné la leçon aux géants. En imposant leur jeu, direct et basé sur la recherche instantanée de la profondeur, les Mexicains ont à la fois trouvé les clés pour faire chanceler les Scousers tout en contournant leur redoutable. Fort, très fort de la part des hommes d'Antonio Mohamed, sauf que même sans solution et poussé dans ses retranchements, Liverpool trouve le moyen de gagner. Cette-fois ci grâce au coaching et à Roberto Firmino, buteur dans le temps additionnel (2-1). Cruel pour Monterrey, qui se contentera de la petite finale tandis que les Anglais iront chercher un nouveau titre face à Flamengo, samedi.Pas venu pour plaisanter, au contraire dedavantage préoccupés par leur finale du championnat mexicain, Liverpool met direct la main sur le cuir. Un cuir que lesjalousent à tel point qu'il faut attendre la dix-neuvième minute pour voir Monterrey aligner sa première séquence de plus de trois passes. Mais les bleus et blancs s'en moquent bien, eux dont le fonds de commerce Lire la suite de l'article sur SoFoot.com