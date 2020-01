Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool contraint au replay Reuters • 26/01/2020 à 20:33









Liverpool contraint au replay par Samuel Martin (iDalgo) À l'occasion du 4e tour de la FA Cup, Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Shewsbury (D3) avec une équipe très remaniée. Les Reds ne sont pas parvenus à démontrer leur supériorité (2-2) et devront rejouer le match à Anfield. En effet, les hommes de Jurgen Klopp n'ont pas réussi à mettre un terme au rêve de la formation locale. Pourtant tout avait parfaitement commencé, bien lancé par Chirivella Jones ouvre le score pour les visiteurs (15', 0-1). Le break sera effectué au retour des vestiaires avec le but contre son camp de Love (46', 0-2). Mais les Shrews ne lâchent rien et reviennent petit à petit dans la partie. Cummings réduit d'abord l'écart sur pénalty (65, 1-2) avant d'inscrire son doublé 10 minutes plus tard (75', 2-2). Les rentrées tardives de Salah et Firmino ne changeront rien, les champions d'Europe en titre voient leur série de 9 victoires consécutives se stopper et leur qualification se retarder.

