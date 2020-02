Liverpool continue sa série, Everton sourit encore et West Ham déchante

Alors que Southampton a longtemps pensé pouvoir inquiéter Liverpool, les joueurs de Klopp n'ont finalement pas fait de détail (4-0). Dans les autres rencontres, Everton a flingué Watford dans les dernières secondes de la rencontre (2-3) alors que Brighton a accroché un nul inespéré à West Ham (3-3) quand Bournemouth s'est offert Aston Villa presque sans trembler (2-1).

Liverpool 4-0 Southampton

Lesy auront cru 47 minutes. Mais après un double contact somptueux dans la surface, l'ancien desDanny Ings, buteur au match aller, tombe tout seul dans la surface. Sur le contre qui suit, Alex Oxlade-Chamberlain aligne Alex McCarthy et ouvre le score (1-0, 47). Surtout, il met quasiment fin à l'espoir de Southampton, celui d'être la première équipe à battre les joueurs de Jürgen Klopp cette saison. Mais même sans Sans Sadio Mané en face, un premier acte réussi où les joueurs de Ralph Hasenhüttl ont frappé dix fois au but d'Alisson, Liverpool l'a emporté ce samedi soir. Pourtant, en début de match, le bloc haut desgêne Liverpool. Moussa Djenepo se montre à son avantage et tente plusieurs frappes intéressantes. Virgil Van Dijk lui répond à la demi-heure avec une talonnade osée mais repoussée par McCarthy.Lesmultiplient les triangles et se créent de nombreuses occasions, notamment grâce aux initiatives de Ings. A la pause, les visiteurs ont déjà tiré dix fois au buts et peuvent penser qu'ils seront les premiers à faire tomber les joueurs de Jürgen Klopp. Après l'ouverture du score d'Oxlade, lescommencent alors à réciter leur symphonie habituelle. Bobby Firmino, Jordan Henderson et Mohamed Salah, tous les trois