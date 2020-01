Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liverpool continue d'affoler les compteurs Reuters • 29/01/2020 à 23:04









Liverpool continue d'affoler les compteurs par Victor Gatinel (iDalgo) Les Reds, tel un rouleau compresseur, survolent la Premier League cette saison. Ce soir, les hommes de Jürgen Klopp ont dominé West Ham 2 à 0 en match en retard de la 18e journée. Liverpool compte désormais 70 points sur 72 possibles en championnat et trône en tête du classement. Ce 23e succès de la saison s'est construit à la 35e minute de jeu. Salah ne tremble pas face à Fabianski et transforme le penalty obtenu par Origi. Devant à la pause, les pensionnaires d'Anfield creusent l'écart en début de 2e période. Salah, encore lui, lance en profondeur Oxlade-Chamberlain d'un magnifique extérieur du pied. L'international anglais trouve la faille d'une frappe croisée et fête de la plus belle des manières sa 50e apparition en Premier League sous les couleurs du champion d'Europe en titre. Au bord de la zone rouge avec 23 points, les Hammers devront lutter jusqu'au bout de la saison pour leur survie au sein de l'élite du royaume. Samedi ils accueilleront Brighton à 16h tandis que dans le même temps Liverpool recevra Southampton.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.