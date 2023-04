information fournie par So Foot • 26/04/2023 à 22:54

Liverpool cloue le bec de West Ham

West Ham 1-2 Liverpool

Buts : Paquetá (12 e ) pour les Hammers // Gakpo (18 e ) et Matip (67 e ) pour les Reds

Et une, et deux, et trois victoires !…

QB pour SOFOOT.com