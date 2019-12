Liverpool, Chelsea et Leicester s'imposent, Manchester United bat le Tottenham de José Mourinho

Ce mercredi, l'Angleterre a offert une soirée de Premier League assez dingue. Avec des favoris (Chelsea contre Aston Villa, Leicester face à Watford et Wolverhampton devant West Ham) qui l'emportent, un Liverpool qui gagne un match fou au détriment d'Everton et... que des victoires à domicile. Sans oublier la première défaite de José Mourinho avec Tottenham infligée par son ex de Manchester United, et le succès de Southampton qui enfonce Norwich en sortant de la zone de relégation.

Southampton 2-1 Norwich

La sœur de CR7 démonte Van Dijk

Wolverhampton 2-0 West Ham

Attention, choc de bas de tableau ! Dans ce combat d'infirmes, c'est Southampton qui s'en sort et qui quitte la zone de relégation. Grâce à Ings, qui ouvre le score de la tête sur un coup franc frappé par Ward-Prowse, et à Bertrand, qui breake sur un corner dévié par Long juste avant la pause. C'est tout ? Non : lancé par Tettey, l'inévitable Pukki réduit la marque à l'heure de jeu. N'empêche que Norwich est renvoyé quatre points derrière, et que ça va mal chez lesLe huitième pion d'Ings, cette saison. Heureusement qu'il est là, celui-là.