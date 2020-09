Liverpool calotte Arsenal

Mené au score après un but chanceux d'Alexandre Lacazette, Liverpool a retourné la situation sans trembler et a infligé à Arsenal sa première défaite de la saison (3-1). Les Reds, eux, enchaînent un troisième succès en autant de rencontres et envoient déjà un message : cette saison devrait également être rouge.

Liverpool 3-1 Arsenal

147 secondes et des incisives qui sortent

Il y a des nuits où, face à un tel Liverpool, Arsenal serait rentré à Londres avec cinq ou six buts dans les chaussettes. Chance pour les supporters des: lundi soir, ils auront vu leur troupe prendre les commandes à Anfield, puis se faire retourner en deux coups de cuiller à pot avant d'obtenir une balle en or de 2-2, gâchée par Alexandre Lacazette. Finalement, cesétaient trop forts et ont sorti une petite leçon en direction de la concurrence. Après Leeds et Chelsea, Arsenal a été balancé au tapis (3-1). Sans pitié.Un rapide échange de regards, quelques contrôles approximatifs, un coude de Mané envoyé dans la tronche de Kieran Tierney, et banzaï ! Après quelques minutes passées à toiser sa victime du jour, le champion en titre, intouchable dans sa grotte depuis plus de trois ans en Premier League, a allumé la machine. Puisque lespréfèrent désormais réciter leur mélodie plutôt qu'enchaîner les pralines, en face, Arsenal a suffoqué dans ses sorties de balle et a passé son temps à cavaler dans le vide. Les chiffres de la première période sont terribles pour les: 30% de possession de balle, un taux de passes réussies abaissé à moins de 70%, un seul tir cadré... Mais un tir qui a fait mouche, lorsqu'après vingt-cinq minutes de jeu et une sortie de balle enfin heureuse, Alexandre Lacazette a eu la chance de voir un centre raté de Maitland-Niles être Lire la suite de l'article sur SoFoot.com