Liverpool brise le rêve de Salzbourg, Naples dégomme Genk

Bousculé comme attendu par une séduisante équipe de Salzbourg, Liverpool a réussi à s'en tirer grâce à deux pions en deux minutes pour éteindre les derniers espoirs de qualification autrichiens (0-2). Un succès synonyme de première place pour les Reds, qui seront accompagnés en huitièmes par Naples qui a pulvérisé Genk (4-0) au San Paolo.

RB Salzbourg 0-2 Liverpool

RB Salzbourg (4-3-1-2) : Stankovi? - Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer - Szoboszlai, Mwepu, Junuzovi? - Minamino - Hwang, Håland. Entraîneur : Jesse Marsch.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Keita, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Ce déplacement à Salzbourg avait tout du piège annoncé. Finalement, c'est un aller-retour qu'a collé Liverpool, en deux minutes peu avant l'heure de jeu, à une fringante équipe de Salzbourg qui l'avait pourtant fait douter jusque-là. Dans une Red Bull Arena qui fait tout pour donner des ailes à ses poulains, c'est d'abord une accélération foudroyante de Sadio Mané, ponctuée d'un centre gagnant pour Naby Keita, qui a permis auxde se rassurer (57) et surtout d'oublier les énormes ratés de Mohamed Salah. Dans la minute, l'Égyptien va quand même trouver le moyen de se rattraper en tuant définitivement le suspens. Cican Stankovi?, le portier de Salzbourg, rate sa sortie et permet au numéro 11 de glisser le cuir dans un angle quasi-impossible (58). Le rêve de Salzbourg s'effrite, Liverpool manque de nombreuses situations pour alourdir le score et va s'en contenter. Ce succès lui permet de terminer leader du groupe, devant Naples, et envoie Salzbourg se bastonner en Ligue Europa pour ce début d'année 2020. Vous avez dit scénario idéal ?