12/09/2020

Liverpool bat Leeds dans un match spectaculaire à sept buts

Dans une rencontre hyper fertile en buts, Liverpool est venu à bout d'un Leeds très offensif. Grâce à un triplé de Mohamed Salah, dont deux pénos de l'Égyptien. La saison de Premier League commence bien, très bien !

Liverpool 4-3 Leeds

Klopp : " Bielsa est une source d'inspiration pour tous les entraîneurs "

Un Salah en forme, un outsider sans complexe

Les promesses, comme évidentes, s'étaient imposées d'elles-mêmes. Elles prenaient leurs origines aux racines d'une équipe championne d'Angleterre réputée pour son spectacle d'un côté, et les certitudes s'amplifiaient avec un entraîneur adepte du pressing total de l'autre. Et contrairement à la politique, le football a répondu aux attentes ce samedi.Jürgen Klopp contre Marcelo Biela, le roi du pays contre le coach faisant son baptême en Premier League : oui, ce Liverpool-Leeds a fait briller cette première journée de championnat anglais. Avec, en vrac, cinq buts en une demi-heure, sept en tout, un triplé de Salah, deux pénos et une victoire 4-3 pour lesQue retenir de cette première période, tant les événements à noter sont nombreux ? Au bout de plusieurs centaines de secondes, Koch touche la balle du bras dans sa propre surface de réparation. Penalty, Salah transforme. Un Salah qui s'offre un doublé à la demi-heure de jeu grâce à son pied gauche, toujours aussi fabuleux. Entre les deux réalisations ? Plein, plein de choses.