Liverpool attire dans ses filets un jeune crack
Action, réaction. Alors que des rumeurs annonçaient depuis plusieurs jours que Liverpool cherchait à recruter Víctor Muñoz , les Reds ont accéléré le processus ce jeudi. Le club anglais et le club espagnol Osasuna ont annoncé conjointement un accord pour le transfert.
« Nous avons conclu un accord pour signer Víctor Muñoz en provenance d’Osasuna, sous réserve d’une demande de permis de travail validée et d’une autorisation internationale » , a communiqué Liverpool.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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