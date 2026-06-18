Liverpool attire dans ses filets un jeune crack

Liverpool attire dans ses filets un jeune crack

Action, réaction. Alors que des rumeurs annonçaient depuis plusieurs jours que Liverpool cherchait à recruter Víctor Muñoz , les Reds ont accéléré le processus ce jeudi. Le club anglais et le club espagnol Osasuna ont annoncé conjointement un accord pour le transfert.

« Nous avons conclu un accord pour signer Víctor Muñoz en provenance d’Osasuna, sous réserve d’une demande de permis de travail validée et d’une autorisation internationale » , a communiqué Liverpool.…

TM pour SOFOOT.com