Liverpool assomme Manchester City et la Premier League

Au terme d'un match complètement maîtrisé pendant 70 minutes, Liverpool s'est logiquement imposé dimanche face à Manchester City (3-1). Pep Guardiola peut hurler au scandale arbitral : les Reds prennent, pour de bon, l'avantage dans la course au titre.

Liverpool 3-1 Manchester City

Pétarades de bienvenue

S'il fallait relever le défi de résumer ce sémillant Liverpool-Manchester City en une phrase, tentons ceci : la prestation des locaux fût aussi parfaite que l'ouverture du score de Fabinho. Pure, sans chichis, sans effets. Il faut le voir, le grand dégingandé : il flotte autant dans son maillot que sur le terrain, n'est jamais dribblé, rarement dribblant. Un modèle du genre, tout en contrôle et décalage, comme le jeu du soir des, dont les combinaisons sur les ailes ont fini par donner le tournis aux hommes de Pep Guardiola, battus à trois reprises. On attendait un échange de mignardises, ce fût une boucherie : Liverpool prend neuf points d'avance sur City, et vient de frapper un immense coup dans la course au titre en Premier League.Ce Liverpool-City étant devenu la nouvelle rivalité forte du football anglais et, probablement depuis deux ans, la plus belle affiche du foot mondial, il fallait bien quelques piques pour en sceller le statut. "", dit-on dans la presse Outre-Manche ? Voilà les récepissés : "" de Guardiola; "" du sénégalais, les caresses de Klopp au ""... Et, sur le pré, les torgnoles. La frappe de Fabinho, adoubé par Graeme Souness comme meilleur 6 du monde ce dimanche matin dans le, transperce les filets de Claudio Bravo et le voile du consensus : Pep hurle au vol pour une main évidente