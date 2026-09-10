Liverpool a trouvé son autre bête noire

Ismaïla Sarr n’est pas le seul à causer bien des problèmes à Liverpool. Si les Reds avaient déjà trouvé leur bête noire en Premier League avec l’international sénégalais, sur la scène européenne, le rôle d’antagoniste revient à Marcos Llorente.

L’international s’est (encore) illustré par l’intermédiaire d’une nouvelle réalisation contre le club de la Mersey mercredi . C’est simple, sur les 10 buts inscrits en Ligue des champions par le champion du monde qui a récemment pris sa retraire internationale, cinq l’ont été face à Liverpool, et plus spécifiquement à Anfield. …

MB pour SOFOOT.com