Live : une journée de demi-finale France-Maroc

Ce mercredi, on lâche tout et on plonge la tête la première dans ce qui sera peut-être un Noël avant l'heure. Avant le match France-Maroc (20h), voici huit heures de direct pour vous faire vivre, depuis Doha ou nos écrans de contrôle, l'événement comme si vous y étiez.

Vous vous êtes levés du bon pied ? Tant qu'Antoine Griezmann a bien son gauche, tout ira bien. On se retrouve de bonne heure pour la simple raison qu'une demi-finale de Coupe du monde est forcément un jour spécial, d'autant plus quand elle oppose les Bleus à nos amis Marocains. Que personne ne fasse la fine bouche : ok, on était déjà à ce stade en 2018 mais il s'agirait de ne pas rendre commun l'extraordinaire. Pour vous faire vivre les huit prochaines heures, Mathieu Rollinger va zoner d'est en ouest à Doha pour que vous soyez au cœur de l'événement, alors qu'à Paris, on relayera tout ce qui se trame autour de ce match déjà légendaire. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com