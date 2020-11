Live : suivez la liste de Didier Deschamps

Alerte, dernier appel : Didier Deschamps dévoile ce jeudi la dernière liste des convoqués de l'année et cela pourrait faire quelques malheureux. Suivez en direct le discours du premier entraîneur de France.

Vidéo

Oyé, oyé ! Je sais que c'est l'heure de la compote, mais c'est aussi celle du grand oral. Alors, on pose sa cuillère, on noue sa cravate et on vient écouter le chef du village. Le programme est le suivant : la Finlande le 11, le Portugal le 14 et la Suède le 17. Trois matchs pour une grosse vingtaine de Bleus. La dernière liste de l'année. Didier Deschamps attendu au perchoir à 14h00. Qui ne salive pas ?