Livakovic, héros et tous ses gants

Comme en 2018, la Croatie a débuté son deuxième tour en remportant une séance de tirs au but. Comme en 2018, elle a vu son gardien sortir le grand jeu. Quatre ans après Danijel Subašić, le héros s'appelle Dominik Livaković.

Tout d'abord, expédions les chiffres. Oui, lundi soir, debout sur l'une des deux lignes de but du stade Al-Janoub, à Al Wakrah, Dominik Livaković a défoncé les portes de l'histoire et est devenu, à 27 ans, le premier gardien auteur de deux arrêts sur les deux premières tentatives adverses d'une séance de tirs au but de Coupe du monde. Gourmand, il en a ajouté ensuite une troisième dans son sac, ce qui lui a permis de rejoindre Ricardo et Danijel Subašić sur l'étagère des portiers ayant réussi l'exploit d'éteindre trois bougies lors d'une même séance en Mondial. Bon à savoir pour briller en société : avant cette soirée qatarie, où la Croatie a écarté le Japon de la route des quarts de finale après plus de 120 minutes de baston, Livaković n'avait jamais stoppé le moindre penalty avec le maillot de sa sélection sur le dos (dans sa carrière, il en a sauvé 14 sur 54). ", est pourtant venu saluer le sélectionneur des Samouraïs bleus, Hajime Moriyasu, après la rencontre.

Livakovic was apologizing to the Japanese players ??? pic.twitter.com/WJmqhMBYFj

Un ancien étudiant en relations internationales

— M•A•J (@Ultra_Suristic) December 5, 2022Puis, Zlatko Dalić s'est pointé, a salué la qualité d'un Japon qui aura posé "" à ses hommes, et s'est ouvert sur la performance de celui qui est son numéro 1 depuis le printemps 2019 : "