Lituanie-Reprise du trafic aérien à l'aéroport de Vilnius

(Actualisé avec reprise du trafic aérien)

Le trafic aérien a repris tôt dimanche à l'aéroport de Vilnius après que la Lituanie a décidé de le suspendre pendant plusieurs heures en raison de la possible présence de ballons dans son espace aérien, a annoncé tard samedi l'aéroport.

Le trafic aérien a été perturbé dans plusieurs pays européens ces dernières semaines, notamment après que des incursions de drones au Danemark et des signalements de drones en Allemagne.

Le trafic aérien a repris à 04h50 heure locale (01h50 GMT) dimanche matin, a fait savoir l'opérateur de l'aéroport dans un communiqué publié sur Facebook.

La chaîne de télévision publique LRT avait rapporté tard samedi, citant le chef de l'agence lituanienne de gestion des crises, que 13 ballons se dirigeaient vers l'aéroport de Vilnius.

Plusieurs vols de nuit ont été affectés par la fermeture de l'aéroport, la plupart des vols à destination de Vilnius ayant été déroutés vers la Lettonie et la Pologne. Les vols au départ de Vilnius ont été annulés, a indiqué l'aéroport.

(Nerijus Adomaitis, Terje Solsvik et Lidia Kelly; version française Camille Raynaud)