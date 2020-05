Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lituanie, Lettonie et Estonie rouvrent leurs frontières communes Reuters • 15/05/2020 à 07:25









LITUANIE, LETTONIE ET ESTONIE ROUVRENT LEURS FRONTIÈRES COMMUNES VILNIUS/RIGA/TALLINN (Reuters) - La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont rouvert vendredi à minuit leurs frontières communes, créant la première "bulle de voyage" au sein de l'Union européenne dans l'espoir de dynamiser leurs économies ravagées par les effets de la crise sanitaire liée au coronavirus. Citoyens et résidents des trois Etats baltes sont désormais libres de se déplacer au sein de la région, cependant toute personne arrivant de l'extérieur sera contrainte de se placer en isolement pendant 14 jours. "La bulle de voyage baltique est une opportunité pour les commerces de rouvrir, et une lueur d'espoir pour la population montrant que la vie revient à la normale", a déclaré dans un communiqué le Premier ministre lituanien, Saulius Skvernelis. Cette décision intervient alors que la Commission européenne tente de convaincre les Vingt-Sept de rouvrir les frontières internes au bloc communautaire et de permettre les déplacements, en maintenant des mesures de sécurité sanitaires comme le port du masque obligatoire dans l'avion. L'épidémie de coronavirus est sous contrôle dans les trois pays baltes, qui ont rapporté tout au plus sept nouveaux cas de contamination mercredi. Les mesures de confinement ont été assouplies fin avril. Au total, moins de 150 décès liés au COVID-19 ont été signalés chez les trois voisins. (Andrius Sytas à Vilnius, Tarmo Virki à Tallinn et Gederts Gelzis à Riga; version française Jean Terzian)

