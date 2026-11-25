Litige entre Google et sa filiale russe : nouvelle saisie conservatoire de 1,9 milliard d'euros en France

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Une saisie conservatoire de 1,9 milliard d'euros a été signifiée mercredi à Google France par huissier, mandaté par la filiale russe du groupe américain, a indiqué par communiqué l'avocat représentant Google Russie en France.

"Un commissaire de justice s'est rendu ce mercredi (...) au siège de Google France afin de signifier à l'entreprise une saisie conservatoire à hauteur de 1,9 milliard d'euros", a indiqué l'avocat William Julié dans un communiqué.

L'action vise à saisir des créances appartenant à la filiale irlandaise de Google, sur le fondement d'une décision de justice russe.

Elle s'inscrit "dans le cadre d'une procédure (...) qui permet à tout créancier ayant obtenu gain de cause à l'étranger de demander au juge français de faire exécuter le jugement", détaille Me Julié dans le communiqué.

Cette procédure renvoie à un litige plus large opposant la filiale russe de Google, déclarée en faillite en 2023, au groupe. La première accuse le second d'avoir "largement contribué" à son "affaiblissement économique".

D'après l'avocat, qui représente le liquidateur de Google Russie, l'entreprise commercialisait des espaces publicitaires en ligne et reversait depuis 2009 80 % de son chiffre d'affaires à la filiale irlandaise.

A partir de 2018, et sur décision du "siège de Google", la filiale russe a dû reverser de 97 % à 98,5 % de son chiffre d'affaires, selon l'avocat.

Cette évolution a ensuite été contestée par les liquidateurs de l'entreprise qui indiquent avoir obtenu de la justice russe une condamnation de Google Irlande à restituer 1,12 milliard d'euros à Google Russie.

La saisie ordonnée mercredi, qui ajoute à cette somme des intérêts, "vise à garantir d'éventuels droits dans le cas où le caractère exécutoire de la décision serait reconnu en France", a détaillé Me Julié à l'AFP.

En parallèle, la filiale demande également à la justice française de reconnaître la décision de la justice russe.

Un an plus tôt, cette même filiale russe avait demandé le gel de 110 millions d'euros d'avoirs de Google en France, en application d'une autre décision de justice russe qui concernait un litige connexe.

D'après une décision rendue jeudi par le tribunal judiciaire de Paris, Google a obtenu la mainlevée de cette première saisie.