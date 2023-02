Lithographies, gravures, estampes : s’offrir une œuvre de maître

Un grand nombre de ventes Lithographies, gravures, estampes, organisées chaque année. (© Shutterstock)

Il ne faut parfois que quelques milliers, voire quelques centaines d’euros, pour accéder à des œuvres de qualité, même signées d’artistes connus. Avec de bonnes affaires à la clé, car un rien peut faire remonter la cote.

Mon premier est un marché important avec un très grand nombre de ventes organisées chaque année; mon second inclut des salons et des marchands spécialisés; mon tout donne accès aux grands maîtres avec un petit budget: bienvenue dans l’univers de l’estampe!

«Encore faut-il détailler selon les techniques, en parlant de lithographie, d’eau-forte, de taille-douce, précise Hélène Bonafous-Murat, experte parisienne reconnue du secteur, avant d’ajouter : et cela n’a rien à voir avec les estampes japonaises, qui sont des gravures sur bois.»

Elle classe l’ensemble en «trois grandes périodes : les anciennes, les modernes et les contemporaines.

Elles attirent chacune des publics assez différents.

Les amateurs d’anciennes sont plus bibliophiles, ils cherchent des œuvres très précises; les modernes sont les plus recherchés et permettent à tous de s’offrir des stars à petits prix; les contemporaines attirent les investisseurs qui parient sur l’avenir d’une cote».

L’œil de l’expert est indispensable Chaque époque a ses maîtres, et pour les estampes anciennes (du XVIe au XVIIIe siècle), ce sont Rembrandt et Albrecht Dürer.

Dans la vente de l’étude Karl & Faber à Munich le 18 novembre dernier, une eauforte La Résurrection de Lazare, datée de 1632, par Rembrandt a atteint 20.000 euros.

Dans la même vente, une gravure sur cuivre de Dürer, Vierge à